朝鲜通知外国记者：今有大事发生

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，正在访问朝鲜的外国记者被告知要为今天（13日）的"重大事件"做好准备，不过报道称，没有迹象显示，这与朝鲜核武项目所引发的地区紧张局势有直接关联。

大约200名外国记者前往平壤原本是要报道金日成诞辰105周年纪念活动，但他们接获朝鲜官员的通知，要他们为"一个重大和重要事件"做准备。不过，朝鲜官员并没有进一步透露细节。



路透社报道指出，过去类似的公告往往涉及相对低调事件。2016年，外国记者被进行了长达数小时的检查，随后发现朝鲜不过是举行标志着劳动党大会结束的一场流行音乐会。



路透社称，外国记者访问朝鲜较为罕见，在朝鲜领袖金正恩出席的场合进行的安全检查特别严格。朝鲜经常使用此类访问以展示新的建设项目，而此前，每到4月15日，朝鲜都会进行大阅兵。



朝鲜半岛近日紧张局势高涨，美国海军战斗群驶向西太平洋以展示实力，朝鲜警告如美国释放出任何侵略的迹象将对其实施核袭击。

美国之音则引述美国政府和其他消息来源指出，朝鲜"显然已经在隧道中放置了一核装置，可能会于朝鲜当地时间周六上午引爆"。