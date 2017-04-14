粉丝们为迪玛希准备生日惊喜

哈通社阿斯塔纳 -- 迪玛希的粉丝们准备在生日当天，为迪玛希准备一份特别的惊喜。

一个名为"护卫队"的中国粉丝群体准备通过阿斯塔纳的数个LED大屏，在迪玛希的生日当天为他进行庆祝。



自称是“护卫队”成员之一的欧亚国立大学学生努尔布拉提.阿克叶迪力表示，中国粉丝群体对迪玛希的喜爱无比热烈，而且对他目前取得的成就做出了非常高的评价。



"在中国的微博上有一个名为‘护卫队'的迪玛希粉丝群体，我作为成员之一，受到‘护卫队'迪粉们的嘱托，帮助大家在迪玛希的生日那天，通过阿斯塔纳市区的LED大屏幕为偶像庆生。”他说。







据其透露，目前他们已经跟阿斯塔纳市多处比较有名的LED大屏完成了沟通，最终的播出方案也已经确认无误。



“这些LED大屏幕将会在迪玛希生日当天，全天播出由粉丝们自制的庆生视频，”努尔布拉提.阿克叶迪力说，“这是来自认可迪玛希的人们的礼物"。



值得一提的是，我国青年歌手迪玛希·库代别尔艮自参加中国《歌手2017》音乐竞技节目以来，以其独特的歌喉与过人的个人魅力，在极短的时间内吸引了大量中国粉丝的关注，并一度被中国媒体形容为”迪玛希现象“。



在3月27日于中国上海举行的第24届东方风云榜音乐盛典上，迪玛希荣获”亚洲人气歌手"奖项。此外，他还在4月7日的第十七届中国音乐风云榜年度盛典上获颁"最受关注海外歌手"荣誉。



【编辑：木合塔尔·木拉提】