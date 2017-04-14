迪玛希的声乐指导：“托徒弟的福，我也成了名人”

哈通社阿斯塔纳 - 迪玛希的"授业恩师"，阿克托别音乐学院教授马拉特•阿伊特莫夫称，爱徒迪玛希在中国的成功也令他这位"师傅"获得了意料之外的关注。

许多毕业自阿克托别音乐学院的学生纷纷打来了祝贺的电话。而且，阿克托别音乐学院还收到了不少来自俄罗斯、吉尔吉斯和哈萨克斯坦国内的音乐专业学生的入学/转学申请。



阿伊特莫夫笑言，接受了他四年的培养，自幼便打定主意要成为世界知名音乐人的"徒弟"，不仅凭借自己的实力打响了名气，还顺带着提升了他这个"师傅"的威望。



不久前，阿伊特莫夫在阿克托别音乐学院众多学生面前，对自己的爱徒表示了感谢，并祝愿迪玛希星途坦荡，取得艺术道路上最耀眼、最夺目的成就。



"迪玛希艺术道路上的指路人不仅仅只有我而已，但每当谈到关于‘迪玛希的老师'这样的话题时，人们总是会首先提起我的名字，而这都是迪玛希的功劳。我真心的感谢这位始终铭记这我的学生，托他的副，知道我的人越来越多，甚至许多国外的学生都在联系，希望能够来我这里接受音乐方面的教育。国内也有学生，表达了转校来阿克托别学习的想法。这让我感到肩负重任。"马拉特•阿伊特莫夫说。



阿伊特莫夫表示，每一个音乐系的教授，都有着自己的教学方式和方法。在阿克托别音乐学院学习的4年，是迪玛希为自己的音乐生涯打下良好基础的关键时期。迪玛希如今的成就，不仅是迪玛希多年努力的结果，也令指导、培养过迪玛希的阿伊特莫夫感到欣喜、自豪和骄傲。



"包括我在内，所有执教过迪玛希的老师，都十分喜爱这个天资聪颖又努力奋进的孩子。音乐的学习有着一定的方向限制，但同时也要求学习者拥有坚定的、追逐一个既定目标的秉性。这是我的看法。迪玛希在我身边接受指导期间，学业完成的很轻松，总是能够很快的掌握我教给他的知识，并做到了举一反三，仿佛能够预知我下一步打算教授给他的东西。这一切，都是由于他始终保持着旺盛的求知欲，不断地自我学习的结果。我本身是个不喜欢多话，很少夸奖他人的人。我欣赏的是那种少说多做，能取得真实成就的人。" 阿伊特莫夫说。



作为恩师和长辈，阿伊特莫夫祝愿迪玛希能够始终保持着不断奋斗的进取之心。



【编译：木合塔尔·木拉提】