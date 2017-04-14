中国官媒报道迪玛希 赞其以歌声推动哈中文化交流

哈通社阿斯塔纳 -- 中国官方媒体《人民日报》14日在文化板块人物专栏中，刊文报道哈萨克斯坦青年歌手迪玛希·库代别尔艮。

文章称赞迪玛希通过歌声，将自己化作了连接哈中人民文化交流的桥梁。文章全文转载如下。









他的歌唱，让中国与哈萨克斯坦的文化更加互联互通



迪玛希 歌声为桥

他是90后，来自哈萨克斯坦。

他在中国的舞台上放声歌唱，短短的时间里收获无数粉丝。

他更将自己化身为桥，为了两国的文化互通、民心相通，做着点滴努力。

在"一带一路"国际合作高峰论坛倒计时一个月的时候，一起来认识这位年轻的文化使者。

他就是迪玛希。

--编 者

暗色中，他身穿湖蓝色的西装，缓缓走来。一曲《Adagio》，如泣如诉，行如柔板。一个又一个音符从他弹钢琴的指尖滑落，随着天鹅绒一般的音色漂流。

湖南卫视的音乐节目《歌手》第六期现场，500名观众评审把第一名送给这个舞台最年轻的歌手迪玛希。

迪玛希，全名迪玛希·库达依别列根，寓意是神的礼物、天赐之子。1994年出生的他，来自中国的邻邦哈萨克斯坦。哈萨克斯坦有古老的"还子"习俗--长孙交由祖父母抚养，以缓解老人的孤独感。作为家族里的长孙--迪玛希从小由祖父母带大。爷爷是冬不拉演奏家，奶奶是歌唱家，父母是著名音乐家。家中浓厚的音乐氛围让迪玛希从小就对音乐着迷。

2010年，16岁的迪玛希获得了国际音乐竞赛冠军，2015年10月，迪玛希代表哈萨克斯坦参加土耳其伊斯坦布尔《Abu TV》亚洲国际音乐节，在哈萨克斯坦，他不折不扣地是本国人民的骄傲。他不断练习演唱各种曲目，学会了流行、美声还有各式花腔的唱法。迪玛希的妈妈说："他的自学能力很强，音域都是自己练就的，在四个八度的音域中，他可以自由地歌唱"。为了呈现不同语种的歌剧，他先后学习了德语、乌克兰语、土耳其语等。现在，他身边常备着一本中文字典，为的是学习汉语。

音乐超越国界和语言。对于迪玛希，在中国参加歌唱比赛，是他与中国观众相识的起点，也是他向中国介绍哈萨克斯坦、向哈萨克斯坦介绍中国的一扇窗口。

不久前，《歌手》节目在哈萨克斯坦第二大电视台--哈巴尔电视台落地，并将于4月15日晚上8点（北京时间晚上10点），利用卫星传播与湖南卫视同步直播总决赛。决赛当天在迪玛希演唱完后，哈巴尔电视台会用现场连线的形式采访比赛全况。合作一经敲定，哈巴尔电视台董事会副主席雷纳特·科尔塔耶夫就在其个人社交账号公布了这一消息，哈萨克斯坦国际通讯社也连续发表多篇文章进行报道。就在半决赛中，哈萨克斯坦驻华教育文化参赞凯拉提也来到节目现场为迪玛希加油。

对于哈萨克斯坦民众而言，迪玛希是他们的骄傲，他们通过迪玛希认识了更多的中国音乐人，也更多地了解了中国文化。有哈萨克斯坦网友表示："中国音乐充满魅力，是迪玛希让我们连接上了中国的艺术"。

作为"体验中国"活动的首位体验大使，迪玛希还去到了成都，与国宝大熊猫进行了互动，在宽窄巷子体验了"最成都"的文化精神。成都之行，所见所感让迪玛希久久回味，尤其是成都无处不在的音乐氛围，更让他动情。无论是宽窄巷子里老艺人的弹唱，孩子们的表演，还是变脸艺人呈现的中华传统艺术和音乐的魅力，都令他难以忘怀。

对于迪玛希而言，更大的意义在于把美好的音乐和点滴的行动化作无形的桥梁，让两国文化更加互联互通，让两国人民的心走得更近。比赛中，他多次尝试将哈萨克斯坦音乐与中国音乐相结合，演出效果很好。接下来，他还将提高在中国演出频率，把向其他中国音乐人学到的音乐，及亲身体验到的中国文化带回哈萨克斯坦，分享给家乡人民。在未来的路上，这位哈萨克斯坦少年将会继续坚持自己的音乐理想，放声歌唱。



【编辑：木合塔尔·木拉提】