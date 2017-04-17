萨金塔耶夫向总统介绍国家重大经济项目执行情况

哈通社阿斯塔纳--据总统府新闻局消息，17日，纳扎尔巴耶夫总统接见政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫，听取总理关于近期国家重大经济项目执行情况的介绍。

期间，萨金塔耶夫就政府围绕实现《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》的国情咨文所实施的工作、2017年第一季度国家重大经济项目执行情况和短期经济指标改观等向总统做了介绍。

纳扎尔巴耶夫指出，国家项目事关国民经济和社会发展的全局，全面实现国家项目意义重大，各级政府要对项目的高质量推进进行有效的监督。



总统说："一季度统计显示，我国经济增长3%，这与一些项目的实现有紧密相连，我们要继续为实施国家项目做出不懈努力，使之在年底前有一个较大的推进，为经济发展打下一个更加坚实的基础。我们有实现这一目标的条件。"



纳扎尔巴耶夫还提及近期我国将要承办的一些国际性活动。他说，政府相关部门要为此做好充分的准备。



总统说："6月，上合组织峰会和世博会将在阿斯塔纳举行。与此同时，政府要抓紧落实全年经济发展的各项任务和目标。"



纳扎尔巴耶夫还强调指出落实《面向未来的计划：精神文明的复兴》一文提出的各项目标的重要性。



总统还向萨金塔耶夫安排了一系列重要的工作事项。



【编译：金桥】