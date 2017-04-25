迪玛希的班主任：迪玛希从小熟背《阿拜箴言录》

哈通社阿斯塔纳 -- 我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮的母校教师和学生们日前在接受记者采访时介绍了迪玛希的童年时光和他独特的人格魅力。

90年代初，纳扎尔巴耶夫总统曾亲自出席这所学校开幕仪式。后来也有许多著名科学家、诗人、作家来到这所学校，与该校学生举行会面。迪玛希在中国走红后，更是有许多粉丝和媒体纷纷来到这所学校，希望进一步了解这位人气飙升的青年歌手。





该校副校长古勒沙拉•穆塞娜在接受采访时称赞道："迪玛希是哈萨克斯坦人民的骄傲。每当大家提到迪玛希都会非常兴奋。近日，我曾赴阿拉木图授课，当我提到迪玛希是我的学生时，大家便开始问起迪玛希在校期间的表现。我曾向迪玛希授过历史课。他的班级可以说是非常独特，每位学生都非常聪明且组织能力也非常强。大多数学生在毕业时选择了物理专业，并考上政府奖学金。其中13人为优秀毕业生。他们自始至终都遵循着‘有福同享，有难同当'的原则。"





迪玛希的班主任罗扎•胡阿尼硕娃在接受采访时说："哈萨克民族之魂阿拜曾说道：‘人与人的差异在于良心、性格、艺术和知识'。而迪玛希便是一名谦虚、善良朴实的人，无论是教师或学生，他都会竭尽全力帮助。他从小养成了做好事不留名的好习惯。"



罗扎说道："从5年级开始，每当学校举办文化活动时，迪玛希都会积极参加，演唱许多优美的歌曲。他非常喜欢文学类科目。7年级时，他便将《阿拜箴言录》熟记于心。在接受中国媒体采访时，他向记者背诵了《阿拜箴言录》。"





她还说道："我向学生们教授语文课时，经常要求他们用文学语句表达想法。而迪玛希或许是受父母影响，这一要求并没有难倒他。他从小便对文学作品兴趣浓厚，还经常参加文学比赛。"



在参加中国湖南卫视节目《歌手2017》时，这位谦逊知礼、博学多才的歌手依然不曾忘记向世界宣传哈萨克的文化和艺术，为许多人打开了了解哈萨克的大门，而迪玛希的追随者（注：迪玛希母校的学生）也跟他一样，为宣传哈萨克文化和艺术而不懈努力。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】













