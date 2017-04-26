哈驻土耳其大使向土总统递交国书

哈通社阿斯塔纳--据土耳其总统府官网消息，25日，我国驻土耳其新任大使阿布扎勒•萨帕尔别克向土耳其总统埃尔多安递交国书。

据悉，萨帕尔别克出任驻土耳其大使之前曾担任突厥语国家议会大会副秘书长一职。

【编译：金桥】