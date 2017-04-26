迪玛希：感谢哈萨克人民支持我走向更大舞台

哈通社阿斯塔纳 -- 4月26日，迪玛希的粉丝们在阿斯塔纳市中央音乐厅举办主题为"被世界所熟知的迪玛希"的演出会，热情迎接迪玛希回国。当天全场爆满，场内几乎座无虚席。

文体部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪依哈萨克传统礼节，为迪玛希的祖父母披上长袍，以示尊重。诗人詹萨娅•穆塞纳也为迪玛希献上了自己真挚的祝福。





期间，主办方向观众展现了一段介绍迪玛希文艺经历的纪录片，其中包括迪玛希在参加中国湖南卫视节目《歌手2017》时所获得的重要成果。



据迪玛希的父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫的介绍，迪玛希在文艺道路上的第一首歌曲是《阿克托别》。迪玛希虽然未在当日的演出会为粉丝们演唱这首歌曲，但却同他的父母合唱哈萨克民间歌曲《珍贵的母亲》。





"我已意识到感受故乡的热情怀抱是非常重要的。值此良机，我希望向所有粉丝和为我举办这场演出会、支持我走向更大舞台的哈萨克人民致以真挚的感谢。"迪玛希说。





我国歌手吾什肯•扎马勒别克献唱了一首自己专门为迪玛希而编写的歌曲。迪玛希向自己的祖母梅娃、祖父库达伊别尔艮、母亲斯维特拉娜、父亲哈纳特、培养自己的教师、特意为自己编写歌曲的吾什肯和陪同自己去中国的好友阿勒帕慕斯及其他亲朋好友表达了真挚的感谢。



在活动最后，迪玛希以其参加《歌手2017》时演唱的歌曲《daididau》和《Give me love》作为压轴曲目，并在众人的欢呼与掌声中结束了当天的晚会。



值得一提的是，阿勒帕慕斯在接受媒体采访时介绍了迪玛希未来一段时间的计划安排。



他说："迪玛希的歌声已令中国粉丝惊叹不已。在未来的日子里，迪玛希或将去欧洲参加一项知名节目，但现在还不方便透漏节目名称。到那时，迪玛希将以贵宾身份与世界级歌星同台，为大家带来精彩演出。该节目将在下个月举行。"













【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】