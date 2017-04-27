里海舰队新舰艇正式下水入役

哈通社乌拉尔 - 由哈萨克斯坦工程公司建造的国产军舰--"曼格斯套"号火箭-炮艇下水仪式，27日，在西哈州乌拉尔"则涅特"造船厂举行。

哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫及西哈州州长阿勒泰•阔勒戈诺夫出席下水仪式。



在盛大的军舰下水仪式上，西哈州州长阿勒泰•阔勒戈诺夫强调，独立25年来，乌拉尔"则涅特"造船厂共生产了第25艘国产舰艇。这些军舰正在里海海域执行着保卫哈萨克斯坦领海的神圣职责。



而今天下水的这艘"曼格斯套"号火箭-炮艇，装备了全新的军事技术和相关设备，将进一步提升海军里海舰队的综合战斗力。







哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫表示，"曼格斯套"号火箭-炮艇的下水及正式入役，是该部去年10月根据纳扎尔巴耶夫总统命令成立以来，最重要的一件事。



阿塔穆库罗夫表示，目前哈萨克斯坦已经拥有了组装生产600吨级水面舰艇的生产能力，海军舰艇的国产化率亦不断提高。



他强调，"则涅特"造船厂今后将迎来更多的发展，成长为哈萨克斯坦重要的舰船生产厂家。







值得一提的是，由"则涅特"造船厂生产的这艘国产军舰--"曼格斯套"号火箭-炮艇，是根据哈萨克斯坦武装力量海军里海舰队的需要，专门订制的。系同型号军舰中的第四艘。



相比已经交付海军的前三艘同型舰艇，"曼格斯套"号火箭-炮艇采用了诸多全新的技术，并更新了武器装备，可执行的任务范围得到了拓展，对里海恶劣海况的适应能力更加突出。



里海舰队同型号的另外三艘舰艇分别为"哈萨克斯坦"号、"乌拉尔"号、"萨热阿尔卡"号。



里海海域对哈萨克斯坦和国际社会经济均有重要意义。哈萨克斯坦海军担负着维护哈萨克斯坦在里海的国家利益、保障国家主权不受侵犯、守护地区安全的重要责任。















【编译：木合塔尔·木拉提】