纳扎尔巴耶夫：南哈州的历史就是哈萨克斯坦的历史

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，正在对南哈萨克斯坦州进行调研的纳扎尔巴耶夫总统，27日接见当地民众代表。

在见面会上，纳扎尔巴耶夫总统重点谈到了南哈州的历史和文化特色。



"南哈萨克斯坦州--可谓是哈萨克传统保存最好的地区。这里，是神灵与信仰眷顾的土地，是亚萨维与阿尔法拉比留下笔墨与足迹的地方，是充满了文化与历史气息的圣地。南哈州的人口，如今占全哈萨克斯坦的16%。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统强调称，南哈州的历史，就是哈萨克斯坦的历史。

纳扎尔巴耶夫总统指出，南哈州有着超过800多处古代历史遗迹，哈萨克历史上绝大多数知名世界的历史名人，要么出自此地，要么在此地安眠。坐落在南哈州的突厥斯坦、塞拉姆、沃特拉尔（讹达剌）、萨乌兰等千年古城，以及亚萨维陵寝、阿热斯坦巴布陵寝等古老的文化遗迹，是整个哈萨克斯坦历史文化的瑰宝。



"这里的每一寸土地上，都流淌着哈萨克历史的血脉，印证着团结、统一的哈萨克人曾经的辉煌记忆。我们要让后人们了解和传承这些历史，将爱国主义的精神和对家园、土地的热爱深深地留在年轻人的心中。"纳扎尔巴耶夫总统说。



在讲话中，总统再次提及三语教学制度的重要性，并谈到了新哈萨克文拉丁字母的改革方案。



纳扎尔巴耶夫总统指出，强化英语教育对国家的未来是很必要的。



"这是时代的需求。"他说。



纳扎尔巴耶夫总统还就南哈州的社会经济发展等问题发表了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】