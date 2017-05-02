政府将进一步加强对宗教领域的管理

哈通社阿斯塔纳 - 5月2日，哈萨克斯坦共和国政府例行工作会议在位于首都阿斯塔纳的政府大楼举行，会议由政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫主持。

本次会议对2017-2020年间哈萨克斯坦共和国宗教领域政策及相关执行方案进行了讨论。



会上，萨金塔耶夫表示，在开展宗教领域的工作过程中，需加强精神和道德教育的力度，同时全力打击极端主义思想的传播。



总理强调，纳扎尔巴耶夫总统不久前在同宗教人士的会谈中曾指出，年轻人群体中出现的"宗教文盲"现象，是许多错误思想肆意传播的根源。



萨金塔耶夫表示，哈萨克斯坦是一个多宗教的国家，且始终对宗教领域的问题保持着密切的关注。2017-2020年间哈萨克斯坦共和国宗教领域政策及相关执行方案，需对社会稳定和发展起到保障作用。



哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部需同地方政府和各类机构展开积极合作，加强宗教领域精神和道德教育的力度，并权力同传播极端思想的行为进行斗争，尽可能的切断这类思想传播的途径。同时，还要通过与宗教机构的大力合作，宣传正确的宗教观念，强化教育，促进不同宗教信仰间的和谐与交流。



萨金塔耶夫还在会上复述了一句至理名言："请从自己的心灵深处探寻神明的指引，你在其他地方找不到答案（Құдайды өз жүректеріңізден іздеңіздер, оны басқа еш жерден таппайсыздар）"。将这一观点深入人心，将是下一步宗教领域工作的重点之一。



【编译：木合塔尔·木拉提】