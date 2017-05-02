第五届世界哈萨克人大会将在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 - 第五届世界哈萨克人大会将于2017年6月22-25日，在首都阿斯塔纳举行。

据世界哈萨克人联合会副主席苏力坦阿勒•巴勒哈巴耶夫透露，此次大会将讨论对各国哈萨克文化中心提供资金及其他支持、为外国哈萨克族学生留学哈萨克斯坦提供帮助等议题。



"大会旨在推动境外哈萨克人移民哈萨克斯坦的积极性，并了解他们的诉求。"巴勒哈巴耶夫说。



据其透露，本届世界哈萨克人大会邀请的代表，主要为在其他国家取得成就的哈萨克青年。



本届大会将有超过40个国家的350名境外哈萨克人代表，以及多个国际组织代表参会。



首届世界哈萨克人大会于1992年在阿拉木图召开。第二届大会于2002年召开于突厥斯坦城，而第三届和第四届大会分别于2005年和2011年在阿斯塔纳举行。



自1991年至今，共有284361个境外哈萨克家庭移民历史祖国--哈萨克斯坦，总人数约为160万。其中，61%来自乌兹别克斯坦，12%来自中国，12%来自蒙古，7%来自土库曼斯坦，约4%来自俄罗斯。



这些"回归者"中56%为具有劳动能力的青壮年人口，40%为18岁以下的少年儿童。



【编译：木合塔尔·木拉提】