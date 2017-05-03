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    13:59, 03 五月 2017 | GMT +6

    迪玛希生日中国粉丝献大礼：“明星”赠明星

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    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦歌手迪玛希•库代别尔艮的生日将近之际，歌手的中国粉丝群体决定为他献上一份意外大礼。

    据悉，一个名为"迪玛希姐姐站"的粉丝团体（微博@迪玛希姐姐站_DimashSister）日前通过她们的微博主页宣布，该团体通过美国Name A Star Live 计划，买下了一颗位于仙女座的星星的命名权，并将其命名为"Dimash Kudaibergen"。这颗星同时还被注册在了Space Service INC (SSI)名录当中，并将永久保存在SSI太空轨道档案当中。




    粉丝们计划在生日当天，将这个以迪玛希命名的"明星"的命名证书，作为生日惊喜赠送给迪玛希。

    在微博主页上，粉丝们写道："我们衷心祝福迪玛希今后的星途似星光璀璨，dears的爱也如繁星般永恒闪耀。谨以此，纪念Dimash遇见Dears的23周岁。今后，将共同见证全宇宙最好的迪玛希！"



    仙女座是88个现代星座之一，也是2世纪希腊罗马天文学家托勒密列出的48个星座之一，位于天球赤道以北。在希腊神话中，仙女座象征被拴在岩石上待海怪刻托吞噬的女神安德洛墨達。仙女座星系距离地球200万光年，不仅是距离银河最近的星系，也是肉眼可见的最远的星体。





    恒星天文坐标：
    星名:Dimash Kudaibergen
    TYC编码: TYC 2273-1335-1
    星座:仙女座
    可视级别: 12.4
    赤经: 0h 25m 22s
    赤纬:37°11′49″

    值得一提的是，“迪玛希姐姐站”表示，这一命名严格意义上并不是受国际天文学联合会（IAU）等国际天文机构承认的正式行为，而更多的代表粉丝的心意。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    娱乐 迪玛希 黄金储备
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