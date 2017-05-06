纳扎尔巴耶夫总统主持授衔、授勋仪式 表彰优秀军人

哈通社阿斯塔纳 -在纳扎尔巴耶夫总统的主持下，5月6日在总统府举行隆重的表彰仪式，对一批在国防事业上作出突出贡献的优秀军人进行了授衔、授勋和表彰。

在表彰仪式上，纳扎尔巴耶夫总统强调，按照传统，在祖国保卫者暨反法西斯战争胜利日前夕，对优秀军人进行表彰一向是哈萨克斯坦共和国的传统。而今年的祖国保卫者日，又恰逢哈萨克斯坦独立25周年暨哈萨克斯坦共和国武装力量成立25周年，因此这次的授勋与授衔，更显意义重大。







"今天，站在这个场合中接受表彰的诸位，都是武装力量当中最优秀、最出色、最忠诚的祖国卫士。"总统强调称。



总统表示，忠诚的履行保卫国土安全、捍卫独立自主的任务，是每一名在武装力量当中服役的军人所必须完成的职责与义务。



他还强调，正式在军人们忠诚的保卫下，哈萨克斯坦得以建立了稳定的社会秩序，人民得以安居乐业，社会经济蓬勃发展。



"包括今天得到授衔、授勋和表彰的诸位在内，所有军人的优秀表现，将成为我们后人效仿的榜样与奋进的力量源泉。"总统说。



据悉，在今天的授衔、授勋及表彰仪式上，总统为三位军官授陆军中将衔、九位军官授陆军少将衔，空军和海军少将衔各一名，此外还有涉及武装力量其他宾忠的军衔若干。







在授衔仪式后，总统还为在军中作出重要贡献的数位军人授予一等"荣誉"和一等"勇气"勋章。



总统还表示，从今天7月1日开始，我国武装力量职业军人的工资收入将提高25%。











【编译：木合塔尔·木拉提】