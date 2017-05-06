阿斯塔纳国际金融中心法律咨询委员会成立

哈通社阿斯塔纳 - 阿斯塔纳国际金融中心法律咨询委员会第一次会议5日在英国首都伦敦举行。

会议由阿斯塔纳国际金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫、哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫及英格兰和威尔士前最高法院法官哈利•沃尔夫主持。



多位被纳入委员会的英国知名法学家参会。







法律咨询委员会的主要任务，包括对国际金融中心相关项目计划的分析和梳理，以及提出必要的建议和意见。此外，以英格兰和威尔士的法律原则为基础，建立金融中心的法律基础，以及借鉴其他国际金融中心标准开展相关工作，也在委员会的职责范围当中。



阿斯塔纳国际金融中心负责人海拉特•克里姆别托夫认为，吸纳了众多英国法律界资深人士的法律咨询委员会，将为阿斯塔纳国际金融中心法律基础的制定起到良好的助益。



据其透露，法律咨询委员会中还包括了Baker McKenzie, Devonshires, Hogan Lovells, Michelmores, Norton Rose Fulbright, 以及 White&Case 等国际知名大企业的代表。







值得一提的是，2015年12月，纳扎尔巴耶夫总统签署相关《阿斯塔纳国际金融中心》法案，确立阿斯塔纳国际金融中心的地位和职能。



阿斯塔纳金融中心的成立宗旨，是为了建立起一个能够比肩国际领先金融中心的、为相关投资者提供金融服务的大型综合性金融平台。根据计划，该中心将被授予特殊法律地位，拥有独立的法院，英语将被定为官方语言，并将引进美国、英国、新加波等国先进经验。



阿斯塔纳金融中心的发展战略是为资本市场和伊斯兰金融体系提供专业化的服务，并推广私人银行资产管理业务。中心将制定宽松的税收政策，并有可能建立离岸金融中心。将借鉴迪拜经验以提高外来投资商的粘着性。



【编译：木合塔尔·木拉提】