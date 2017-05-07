独立以来规模最大的阅兵式在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦共和国武装力量成立25周年阅兵仪式5月7日在位于阿斯塔纳的"哈萨克耶勒"广场隆重举行。这将是哈萨克斯坦独立至今所举办的空无前例、规模最大的阅兵仪式。

哈萨克斯坦总统、武装力量最高统帅努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫出席阅兵式。武装力量陆军总司令、阅兵指挥官穆拉特•别克塔诺夫向国防部部长萨肯•扎苏扎科夫汇报受阅部队的各项准备情况。



此后有5000多名步兵将踏步走过广场。此外，将有300多辆坦克、装甲车及80多架战机参与阅兵。



与往年相同，今年的阅兵式中，"贾斯乌兰"少年军校击鼓团也将率先入场。随后，国防部军官、陆军、空军、海军、空中突击部队和海陆部队等将陆续入场接受检阅。



参加阅兵式的部队还将展示2016至2017年生产的新型现代化军事装备和武器。其中包括哈萨克格拉德、龙卷风、普利玛等火箭炮；眼镜蛇装甲车；斯图姆-C反坦克导弹系统；风信子自走炮；郁金香自走击砲；"圆点-Y"战术导弹；"阿尔兰"装甲车；"纳提斯科"电子情报侦察机；"联邦"装甲车；"老虎"警车等。



国内最优秀的军机将以优美的姿态飞出"25"的图案，以纪念武装力量成立25周年。



值得一提的是，参与阅兵式的军事装备中，50%以上的装备在国内生产。其中包括阿尔兰装甲车、哈萨克格拉德火箭炮、吉戈特导弹发射系统和卡玛兹军车等。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】