"胜利日"这一天 功勋老兵们这样说

哈通社阿拉木图 - 为纪念反法西斯卫国战争胜利72周年而在全国各地举行的纪念活动仍在持续当中。

对于为了后辈的幸福、为了守卫和平，而在72年前的那场残酷的战争中浴血奋战的老兵们而言，"胜利日"的意义始终是重要而深刻的，其精神内核也同样值得后人所铭记。



今年已有91岁高龄的格里高利•米哈伊洛夫上校，15岁时入伍，在军中服役了25年，其中有10年是在中国度过的。



服役期间的出色表现和非凡的勇气，令他受到了多次表彰，获得了许多勋章与荣誉。







"我们这些老兵亲眼见证了太多的事情。我们是幸福的，我们战胜了敌人，保卫了祖国，并活了下来。在‘胜利日'这一天，我们纪念的是那些和我们一起踏上战场，却未能一起回到家园的800万兄弟姐妹。祖国铭记我们的付出，这对我们而言非常重要。"功勋老兵格里高利•米哈伊洛夫说。



卫国战争功勋老兵之一的利奥尼德•格里希17岁那年，自愿入伍并奔赴沙场。他经历了第二次世界大战东线战场的全程，是攻占柏林的战士之一。







"对我而言，‘胜利日'是十分特殊的日子。只要这个日子还留在人们的记忆当中，我们的所作所为就不会被遗忘。我幸运的活着回到了家乡，但许许多多和我一起为保卫家园而出征的年轻人并没有活着回来，也有很多幸存的老兵，不像我这样长寿。‘胜利日'，是我缅怀这些兄弟姐妹的日子。哈萨克斯坦非常重视我们这些老兵，我们很感谢这一切。重要的是，希望对我们的记忆不仅仅只在5月9日这一天。"功勋老兵利奥尼德•格里希说。



反击纳粹的战斗，不仅仅只局限于前线战场，也包括了大后方的生产。正是后方劳动者们（大多数是妇女）的奉献与奋斗，保障了前线官兵在反法西斯战场上能够获得源源不断的物资保障。



5月9日的胜利日，对于后方的功勋劳动者们而言，同样意义重大。







"铭记卫国战争忠魂英烈，将他们为和平而战斗的精神传承给我们的后人，是非常必要的。愿健康与和平围绕着我们的后代，愿世界充满欢笑与喜乐。孩子们，您们不仅要热爱祖国，更要爱你们身边的每一个人。"卫国战争功勋老兵遗孀、大后方功勋劳动者热伊萨•热赫玛图拉说。



据哈萨克斯坦劳动和社会保障部统计，时至今日，我国尚有2776名卫国战争功勋老兵和157679名大后方功勋劳动者在世。



【编译：木合塔尔·木拉提】