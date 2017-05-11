《我是哈萨克》国际大赛项目正式启动

哈通社阿斯塔纳 - 5月11日，哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫在首都阿斯塔纳召开新闻发布会，宣布正式启动《我是哈萨克》全球性大型项目。

《我是哈萨克》大型项目的主旨，旨在实现哈萨克传统文化艺术形式的现代化，尤其是民间艺术中最具特色的即兴诗歌、"铁尔麦（терме）"和曲乐等，通过更加现代化的表现形式，扩大在青年群体中的接受度，促进文化的传承与发展。



达吾然•阿巴耶夫表示，该项目由信息和通讯部联手哈萨克斯坦国家电视台共同主办。项目相关赛事不仅将在哈萨克斯坦举行，还将在俄罗斯、中国和蒙古举办分赛场。







项目组织方将在国内各州寻找具有这方面才艺的艺人，经过初步评选后，推荐其中的优秀者参与决胜赛。



第一轮国内评选将于6月5日在阿拉木图州举行，而在国外的赛事则将于7月启动。



参赛者的年龄要求在18-40岁之间，在参赛期间，除表演的节目内容需结合传统与现代特色之外，其身着的表演服装同样也将有这类的要求，即能够同时表现出传统的哈萨克文化元素，又具有现代风格。



哈萨克斯坦国家电视台将对赛事进行全程转播或直播，观众可通过电视收看相关节目，至年底将评选出最佳选手，并授予年度奖项。







"纳扎尔巴耶夫总统在有关精神文明的复兴中曾强调，应从民族精神的根源中汲取精华。而哈萨克的先辈们留给我们的丰富的语言文化、传统技艺和诗歌艺术宝库，正是哈萨克精神文明最精华的部分。"达吾然•阿巴耶夫说。



阿巴耶夫强调，该项目不仅将促进传统艺术的现代化，还将进一步凝聚国民，促进社会和谐与团结。



【编译：木合塔尔·木拉提】