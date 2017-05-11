阿斯塔纳将举办伊斯兰合作组织首次科学与技术峰会

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）5月11日举行的全体会议确认，由伊斯兰合作组织成员国元首参与的首次科学与技术峰会，将于今年9月在我国首都阿斯塔纳举行。

在今天的参议院会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长帖穆尔•苏莱曼诺夫就《关于批准伊斯兰会议组织成员国之间经济、技术和贸易合作总协议的法案》进行了介绍，并强调，伊斯兰国家不仅拥有雄厚的资金，在高新技术领域同样拥有相当的资源。



苏莱曼诺夫称，当前石油出口国家正在努力尝试转型，改变对资源出口型经济模式的过度依赖。



"他们正在通过加大对以信息和通信技术为基础的经济主导产业的投资，开展经济复兴计划。"苏莱曼诺夫说。



苏莱曼诺夫表示，哈萨克斯坦可通过邀请研究人员访哈、开展联合研究项目和设立教育奖学金等方式，实现经验和技术方面的交流。



据其透露，根据计划，在2017年9月10-11日期间，即2017阿斯塔纳世博会闭幕之际，由伊斯兰合作组织成员国元首参与的首次科学与技术峰会将在首都阿斯塔纳举行。



值得一提的是，从1977年开始，伊斯兰合作组织成员国之间经济、技术和贸易合作总协议就被视为是伊斯兰合作组织一项重要的指导性文件。批准该协议的国家将获得相关领域的发展经费帮助，并提高同伊斯兰金融机构之间的合作水平。



经过表决，参议院通过了《关于批准伊斯兰合作组织成员国之间经济、技术和贸易合作总协议的法案》，并将其提交总统签署批准。



【编译：木合塔尔·木拉提】