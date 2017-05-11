沙特高度评价哈萨克斯坦为解决叙利亚问题而做出的努力

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统11日在总统府同到访的沙特阿拉伯海湾事务国务大臣萨米尔•阿勒-萨巴汉尼举行会谈。

双方就哈萨克斯坦与沙特两国间合作的现状及未来发展前景进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫总统对去年秋季，其正式访问沙特期间所达成的重要合作成果投以关注。



总统强调，25年来，哈萨克斯坦与沙特两国关系取得了长足发展，实现了稳定的经验技术交流与合作，在广泛的领域达成了共识。



纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦今后将继续为深化两国关系的发展作出努力。



据悉，会谈中，双方还就共同关心的国际和地区安全问题，以及如何解决宗教间冲突等议题进行了深入交流。



纳扎尔巴耶夫总统表示，旨在和平解决叙利亚冲突的阿斯塔纳和谈，近期刚刚结束了第四轮会谈，叙利亚反对派各个团体均派出代表出席了这一会谈。



萨米尔•阿勒-萨巴汉尼感谢纳扎尔巴耶夫总统的接见，并向总统转达了沙特国王的问候。



萨巴汉尼高度评价了哈萨克斯坦为解决伊斯兰世界存在的众多问题，尤其是为和平解决叙利亚争端而采取的诸多努力。



他强调，沙特一贯支持通过政治对话方式化解叙利亚争端。



"在这个问题上，沙特非常支持您的和平立场。"他说。



总统助理努尔兰•沃恩扎诺夫、外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫及沙特驻哈萨克斯坦大使扎黑尔•穆提希•阿勒-阿尼吉列席会谈。



【编译：木合塔尔·木拉提】