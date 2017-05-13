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    17:38, 13 五月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫抵达北京开始对中国进行正式访问

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，13日，纳扎尔巴耶夫总统乘专机抵达北京，开始对中国进行正式访问。

    消息称，纳扎尔巴耶夫将出席在北京召开的"一带一路"国际合作高峰论坛。

    【编译：小穆】

    标签:
    总统 哈萨克斯坦与中国 一带一路 黄金储备
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