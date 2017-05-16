白宫否认特朗普向俄官员泄露高度机密情报

哈通社阿斯塔纳 -- 据美媒消息，特朗普政府的国家安全顾问麦克马斯特等其他官员否定了媒体关于特朗普泄密报道的准确性。华盛顿邮报率先发出的报道说，特朗普总统在椭圆形办公室向俄罗斯高级官员泄露了高度机密的信息。

麦克马斯特星期一傍晚在白宫院子里对记者说，源于华盛顿邮报的这篇报道是"假的"。他说："总统没有谈论情报的来源和收集方法，也没有透露尚未公开的军事行动。"



他还说："我当时在场。他没泄密。" 说完这句话后，麦卡马斯特没有回答记者的提问，转身回到白宫西楼。



美国国务卿蒂勒森也支持麦克马斯特的说法，称他自己也参加了5月10日特朗普同俄罗斯外长和大使的那次会见。蒂勒森在声明中说，当时"讨论了广泛的内容，包括反恐方面的共同努力及威胁"。



一些美国新闻机构报道说，特朗普总统在椭圆形办公室与俄罗斯外长拉夫罗夫以及俄罗斯驻美大使基斯里亚克的那次会见中，透露了被认为是高度机密的信息。



华盛顿邮报报道称，特朗普看来对航空业面临的迫在眉睫威胁所掌握的内部信息进行夸耀。



纽约时报报道，特朗普透露的被认为特别敏感的情报，甚至在美国政府内部或者与其他盟国也没有广泛分享。



这两份报纸和其他媒体进一步报道认为，特朗普透露的情报可能会伤害关于伊斯兰国的那些情报的来源以及收集方法。



美国总统有权把几乎任何情报解密，所以特朗普的做法并不构成刑事犯罪。但是这些媒体采访的情报官员担心，美国的一个伙伴国政府提供的这些情报被泄露可能伤害重要的双边关系。



【编辑：昂哈尔】