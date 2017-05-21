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    14:02, 21 五月 2017 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫总统抵达利雅得出席“美国与伊斯兰世界”峰会

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统于阿斯塔纳时间20日晚抵达沙特阿拉伯首都利雅得，出席美国与伊斯兰世界峰会。

    据悉，美国与伊斯兰世界峰会于当地时间5月20-21日间，在沙特首都利雅得举行。



    【编译：小穆】

     

     

    标签:
    总统 黄金储备
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