纳扎尔巴耶夫总统抵达利雅得出席阿拉伯-伊斯兰-美国峰会

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统于阿斯塔纳时间20日晚抵达沙特阿拉伯首都利雅得，出席阿拉伯-伊斯兰-美国峰会。

据悉，阿拉伯-伊斯兰-美国峰会于当地时间5月20-21日间，在沙特首都利雅得举行。







【编译：小穆】