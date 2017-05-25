19:57, 25 五月 2017 | GMT +6
迪玛希荣获“年度最知名歌手”荣誉
哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮在出席北京举行的«OK!Magazine China»杂志5周年庆典期间，荣获"年度最知名歌手"称号。
歌手通过自己的INS账号分享了这一消息。
"我被OK杂志评为‘年度最知名歌手'！感谢我的Dears们和BG Talent对我的支持。"迪玛希写道。
在当晚的晚会上，迪玛希演唱了歌曲«Memories That Can'tTake Away»。
知名的艺人杂志«OK!Magazine» 1993年于英国伦敦首次出版，目前在全球13个国家发行。杂志中文版发行与2012年。
值得一提的是，昨天（24日），迪玛希在中国首都北京举行了生日晚会，同中国粉丝们共同庆祝自己的23岁生日。
【编译：木合塔尔·木拉提】
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