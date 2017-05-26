第二届“伟大草原”人文论坛在阿斯塔纳开幕 总统致信祝贺

哈通社阿斯塔纳 - 由国际突厥学院(TWESCO)组织的第二届"伟大草原"人文论坛26日在阿斯塔纳召开。

哈萨克斯坦国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃及联合国、联合国教科文组织，伊斯兰教科文组织、ECO科学基金会、突厥议会、突厥文化国际组织等多个国际性组织的代表，各国使节、社会知名人士等，共同出席了26日的论坛开幕仪式。



国务秘书阿布德哈勒科娃在开幕式上致辞，并宣读了纳扎尔巴耶夫总统的贺信。







纳扎尔巴耶夫总统在贺信中，对与会人士的到来表示诚挚的欢迎，并强调，地区欧亚草原在历史上是连接东西方文化交流的重要走廊，生活在这一广袤区域的各个时代的人民，对人类文化的发展起到了巨大的推动，具有不可限量的历史和文化价值。







据了解，在本届"伟大草原"人文论坛上，来自美国、匈牙利、德国、中国、蒙古、韩国、印度、俄罗斯和土耳其等国家的200多名学者将举行6场小组会议，就科学发展问题、哈萨克文拉丁化改革、哈萨克斯坦《家乡》发展规划等问题进行深入交流，此外，期间还将就纳扎尔巴耶夫总统署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》展开讨论。



论坛期间，还将举行突厥学作品展览。























值得一提的是，开幕式上，哈萨克斯坦院士米尔扎泰•卓勒达斯别克吾勒应多年来在突厥学领域研究中的突出贡献，及为突厥语族友谊做出的努力，获得了金质勋章表彰。







【编译：木合塔尔·木拉提】