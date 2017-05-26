哈通社阿斯塔纳 -- 25日，中核集团福清5号核电机组"华龙一号"全球首堆示范工程穹顶吊装成功完成。

据中国媒体报道，"华龙一号"是中国自主研发的第三代核电站，被外界称为最先进的第三代核电技术之一。它的首个机组，采用了双层安全壳的结构，这也是第三代核电技术的特点之一。其中安全外壳有1.8米厚，主要是防飞机撞击。像波音747这样的飞机撞击，都可以保证反应堆厂房不被损坏。



此外，在应对像地震这样的突发性自然灾害，"华龙一号"的抗震设计标准是0.3个重力加速度，相对于以往的0.2个重力加速度，抗震能力提高了50%，能抗到8级以上地震。

中核集团董事长王寿君表示，"华龙一号"穹顶成功吊装不仅直接推动我国自主三代核电标准体系建设，还将增强"一带一路"沿线国家对"华龙一号"的信心，加速推进有关国家和企业与我们的技术与产能合作。



日前，中核集团与阿根廷核电公司正式签署了关于阿根廷第四座和第五座核电站的总合同。至此，中核集团出口海外核电机组已增至8台。

据统计，截至今年4月底，中国正在运行的核电机组共36台，预计到2020年中国核电机组数量将跃居世界第二位。随着"华龙一号"在"一带一路"沿线国家的推广落地，中国核电正在全球市场扮演着更加重要的角色。



【编辑：小穆】



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