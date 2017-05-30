纳扎尔巴耶夫总统会见四国新任驻哈大使

哈通社阿斯塔纳 -- 5月30日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府接受4国新任驻哈大使国书。

递交国书的新任驻哈大使有韩国驻哈大使金大植、印度尼西亚驻哈大使拉赫玛特•普拉莫诺、罗马尼亚驻哈大使切扎尔•马诺列•阿尔米亚努、塞尔维亚驻哈大使乌拉丹•玛提希。





在接受罗马尼亚驻哈大使阿尔米亚努递交的国书时，纳扎尔巴耶夫表示，罗马尼亚是哈萨克斯坦在东欧地区的重要合作伙伴之一，因此哈有意同该国进一步深化合作关系，并进一步加强同布加雷斯特的合作伙伴关系。





在接受塞尔维亚驻哈大使玛提希递交的国书时，纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦和塞尔维亚的友好关系正在日益发展。两国具有深厚的政治合作和互信关系。近两年来，两国高层往来促使哈塞友好合作得到了更高水平、更深程度的发展。



纳扎巴耶夫称，自己不久前在同塞尔维亚总统亚历山大•武契奇举行会谈时，得知塞总统将出席阿斯塔纳世博会开幕式。





在接受韩国驻哈大使金大植递交的国书时，纳扎尔巴耶夫表示，自初获独立时，哈萨克斯坦便同世界多国展开建设性外交政策。韩国是哈萨克斯坦在亚洲的主要合作伙伴之一。2016年11月，自己曾对韩国进行国事访问，并取得丰硕成果。两国达成的协议将为巩固哈韩战略伙伴关系起到重要作用。



纳扎尔巴耶夫称，当文在寅当选韩国总统时，自己曾发贺电祝贺其胜选，并邀请他在适当的时候访问哈萨克斯坦。



纳扎尔巴耶夫说，韩国是哈萨克斯坦在经济领域的主要投资来源国之一。哈萨克斯坦支持韩国同朝鲜通过和平会谈方式调解问题，并希望韩朝早日实现朝鲜半岛的和平与稳定。哈方期待文在寅早日访哈，并就进一步深化两国各领域合作交换意见。





在接受印度尼西亚驻哈大使普拉莫诺递交的国书时，纳扎尔巴耶夫表示，印度尼西亚是哈萨克斯坦在南亚地区的合作伙伴之一。两国在政治和国际问题的观点一致。与此同时，哈印政府一直积极致力于深化两国经贸合作关系。



纳扎尔巴耶夫表示，2017年9月，伊斯兰合作组织科学与技术峰会将在阿斯塔纳举行。届时，哈方希望印度尼西亚总统出席峰会。哈坚信该峰会必将为促进穆斯林民族团结、推进科学与技术发展起到重要作用。





纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦关于和平与安全及合作发展的一系列倡议得到了世界多数国家的支持。作为联合国安理会非常任理事国，哈萨克斯坦将努力履行自己的职责。对哈萨克斯坦而言，作为区域代表担任此职是极高的荣誉。长期以来，哈萨克斯坦积极致力于解决世界各地发生的众多问题。其中包括叙利亚问题。哈萨克斯坦坚信叙利亚问题只能通过和平会谈方式得到解决。正因如此，叙利亚政府和反对派代表不久前在阿斯塔纳举行磋商。



纳扎尔巴耶夫提醒四国大使不久后将在阿斯塔纳举行主题为"未来能源"的2017世博会开幕仪式。



纳扎尔巴耶夫表示，将有100多个国家参展世博会，并展出现代化高新技术。世博会结束后，哈计划在世博园区设立阿斯塔纳国际金融中心。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】