哈通社阿斯塔纳 -- 5月31日，纳扎尔巴耶夫总统为阿斯塔纳新火车站--"光明大道"火车站剪彩。

在剪彩仪式后，纳扎尔巴耶夫总统参观了新火车站主体建筑。



纳扎尔巴耶夫认为，"光明大道"火车站是后苏联国家中少有的大型火车站。



总统说，哈萨克斯坦已在所有地区开通了特快列车（Tulpar-Talgo）。



据悉，新火车站共有6层，总面积为12.6万平方米。火车站片区共有6条道路。"光明大道"火车站游客日接待量可达3.5万人次。此外，新火车站还设有智能监管游客量、游客安全、电子售票等进程的高科技系统。





哈国家铁路公司火车站开发和运营部门总经理阔尔皮巴耶夫在接受记者采访时表示，新火车站虽于今日举行剪彩仪式，但首列班车将于6月1日正式通车。相关人员目前已制定列车路线和行驶时间表。



据阔尔皮巴耶夫介绍，火车站一楼和二楼设有可容纳740辆汽车的停车场及服务和技术室。三楼为车站月台。四楼有主要入口处和10个售票处、信息局、商贸店。五楼是饮食区。而六楼则是行政办公区。



阔尔皮巴耶夫介绍说，新火车站内还建有宾馆、母婴室、医疗室等。由于高度重视旅客安全，火车站设有16处安检点和510个智能监控设备。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】