中国媒体：哈萨克斯坦在丝路复兴中至关重要

哈通社阿斯塔纳 -- 中国《中国网》视频中国专栏31日发表题为《哈萨克斯坦：从驼铃到车轮 丝路的两度复兴》的文章，对丝绸之路随着“一带一路”计划而发生的改变进行了阐述，并着重强调了哈萨克斯坦在丝绸之路经济带上的重要作用。

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丝绸之路从中国蜿蜒向西，哈萨克斯坦就在西行的必经之路上。14世纪到18世纪初，丝绸之路曾由于战乱和政策原因一度沉寂，到了清朝中期，中国与哈萨克斯坦的"丝绸换马匹"为之带来了复苏。

那时的哈萨克人生活富足，有钱人家甚至拥有上万匹马和牛，他们喜爱中国精美的纺织品，中国也需要大量良马，绢马贸易由此展开。当时，中国特意安排熟谙哈萨克语的官员办理相关事务，还会根据哈萨克人的喜好来办运各色绸缎。每年两国间贸易的棉布约10万匹，马不下2万匹--这还仅是官方数字，没有算上热闹的私市。通商的物品也不仅限于纺织，还包括瓷器、铁器、纸、酒、粟种、粮豆、钞币、药材、金银首饰等等。驼铃声再度响彻丝路。

时空穿越数百年，当年的热闹景象犹在眼前，如今的中哈贸易更绽放了新的光彩。告别了绵延的驼马队伍，取而代之的是超过1200列过境哈萨克斯坦的中欧班列。而随着"一带一路"不断增进的畅通度，仅哈萨克斯坦农产品到达中国市场的通关时间就缩短了90%。目前，中国、哈萨克斯坦、白俄罗斯、德国、蒙古国、波兰、俄罗斯七国还联合签署了关于深化中欧班列合作的协议，统一的服务标准、全程信息追踪、更简化的通关手续和更具竞争力的合作模式都指日可待，"车轮上的新丝路"正在飞速前行。

从古代到现代，丝绸之路的两度复兴，哈萨克斯坦都是重要一方。从贸易到共建，两国携手将让丝路繁荣永不止歇。

作者：宋若冰 杨掬

【编辑：木合塔尔·木拉提】