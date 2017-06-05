《习近平谈治国理政》哈萨克文版首发仪式在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 -- 《习近平谈治国理政》哈萨克文版首发仪式5日在阿斯塔纳首任总统图书馆举行。

总统办公室副主任巴赫特詹·铁木尔波拉托夫说："我认为，中国国家主席习近平的《谈治国理政》书本哈萨克文版首发仪式，在哈中两国建交25周年期间举行具有深刻的象征意义。这些年，两国互相合作关系得到了有效的发展，达到了新的水平。中国是哈萨克斯坦重要的战略合作伙伴和经贸合作伙伴国家。中国倡导的'一带一路'建设为丝绸之路沿线国家开辟了巨大的合作前景。"



中国驻哈大使张汉辉表示，习近平主席在该书讲述了如何实现"中国梦"。

"哈中双方联合出版该书哈萨克文版是为两国合作关系的重要活动。这将促进两国之间的经验交流，促进我们国家之间共同的战略合作关系。应纳扎尔巴耶夫总统的邀请习近平主席第三次访问哈萨克斯坦，并出席上合组织峰会和2017阿斯塔纳专项世博会开幕仪式。" 张汉辉大使说。



首任总统基金会国际经济与政治研究所主任耶尔詹·萨勒特巴耶夫指出，《习近平谈治国理政》一书2014年以来在全球100多个国家出版发行600万册。翻译出版该书是按照纳扎尔巴耶夫总统翻译优秀现代文本的要求翻译成哈萨克语。

据悉，该本书收入了习近平在2012年11月15日的中共十八届一中全会上当选中共中央总书记至2014年6月13日的讲话、谈话、演讲、答问、批示、贺信等79篇，分为18个专题，主要涉及经济发展、反腐、中国对外关系、以及一带一路策略等。





【编译：小穆】