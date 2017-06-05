中东六国宣布与卡塔尔断交

哈通社阿斯塔纳 -- 据BBC消息，沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯联合酋长国、利比亚和也门宣布与卡塔尔断绝外交关系，指责后者破坏地区稳定局势。

官方沙特通讯社说，利雅得已关闭与卡塔尔的所有边界，包括陆地、海域和航空边境，以"保护国家安全免受恐怖主义和极端主义危害"。



这六个中东国家称，卡塔尔支持包括所谓的"伊斯兰国"（IS）武装在内的恐怖主义团伙。



卡塔尔批评各国提出的断交理由"毫无事实根据"，是"不合理"的决定。



这次集体断交属前所未见，分析人士将之视作海湾国家之间迄今最为严重的政治分歧。



这些海湾国家向来是美国的亲密盟友，各国与近邻伊朗的关系最近日趋紧张。沙特的声明明确指控卡塔尔与伊朗支持的民兵同流合污。



两个星期前的5月24日，包括沙特、埃及、巴林和阿联酋在内的四个国家宣布屏蔽卡塔尔新闻媒体，其中包括阿拉伯世界知名媒体机构半岛电视台。



事件的起因是卡塔尔国家元首--卡塔尔国阿米尔谢赫塔米姆·本·哈马德--在讲话中批评沙特阿拉伯的争议性言论出现在网络。



多哈政府则称有关言论是"假新闻"，并称卡塔尔新闻社的网站遭到"网络犯罪"攻击，导致假声明被刊发了出来。