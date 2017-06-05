哈通社阿斯塔纳 -- 我国驻中国大使沙赫拉特•努雷舍夫在接受人民网记者专访时表示，中国国家主席习近平此次访问必将深化两国关系。

努雷舍夫表示，这是习近平近四年来第三次访问哈萨克斯坦。 2013年，习近平在纳扎尔巴耶夫大学首次提出建设"丝绸之路经济带"倡议。中哈两国关系处于历史发展最好时期，两国是全面战略合作伙伴和睦邻友好关系，双方可就政治、经贸、交通运输、能源、金融等领域的问题进行广泛探讨。

努雷舍夫指出，2017年，哈萨克斯坦正式成为联合国安理会非常任理事国，哈方同中方在联合国安理会框架内开展了密切合作。此次阿斯塔纳峰会上，中国将接替哈萨克斯坦，成为2017-2018年度上合组织轮值主席国。目前双方就交接工作进行密切沟通。

努雷舍夫强调，不久前在北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛对于参与国具有重大意义，这次会议使各国对于倡议有了更加清晰的认识和理解。

2016年，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在杭州出席"G20"峰会期间，中哈双方签署了哈萨克斯坦"光明大道"新经济政策与"丝绸之路经济带"对接的合作计划。

努雷舍夫强调，"一带一路"倡议与"光明大道"对接顺利，中哈双方在"一带一路"框架下最为成功的合作是跨境运输领域。目前中国过境哈萨克斯坦的国际运输走廊有三条：一是欧亚大陆桥，即从中国过境哈萨克斯坦，通往俄罗斯和欧洲；第二条是中国-哈萨克斯坦-土库曼斯坦，通往伊朗和波斯湾；第三条是中国-哈萨克斯坦-外高加索地区国家（格鲁吉亚、阿塞拜疆和亚美尼亚）-- 欧洲国家。目前中哈两国在过境运输方面的合作十分密切。

努雷舍夫大使还表示，共有1.3万名哈萨克斯坦青年在华留学，其中只有1000人是公派留学生。随着中哈在经贸、人文等领域的往来不断深入，哈萨克斯坦急需大量专业人才和汉语人才，吸引着越来越多的哈萨克斯坦学子来华求学。中国人也对哈萨克斯坦文化的兴趣也在提升。目前在北京、上海、大连三所高校设立了"哈萨克斯坦中心"。即将成立的第四个哈萨克斯坦中心将设在西安外国语大学。此外，"名人效益"也拉近了中哈两国人民的距离。

"哈萨克斯坦歌手迪玛希在中国人气飙升，有不少中国粉丝为了和自己的偶像交流，开始学习哈萨克语。"努雷舍夫说。

努雷舍夫表示，2015年12月，中哈签署了《关于便利中国公民赴哈萨克斯坦共和国团队旅游备忘录》，进一步提高了国人办理赴哈签证的效率。今年赴哈的中国游客数量有所增长，前往的旅游城市有阿拉木图、阿斯塔纳、希姆肯特、土尔克斯坦等。

"今年为期三个月的阿斯塔纳世博会即将开幕，我们期待更多的中国公民赴哈旅游。"努雷舍夫说。

【编辑：小穆】



来源：人民网