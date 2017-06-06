第二届哈萨克斯坦-中国旅游合作论坛在中国北京举行

哈通社北京 -- 6月5日，以"旅游促进共赢"为主题的第二届哈萨克斯坦-中国旅游合作论坛在中国北京举行。

本届论坛由文化和体育部与中国国家旅游局共同主办，中国旅行社协会与阿塔梅肯企业家协会协办。文化和体育部副部长阿斯哈尔•巴塔洛夫、中国国家旅游局副局长李世宏、哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫、哈萨克斯坦国际商会副主席布克汉诺夫、中国旅游协会副会长张润钢等出席开幕式并致辞。来自哈中两国旅游主管部门、旅行社的350余名代表参加了本次论坛。



巴塔洛夫表示,中国是哈萨克斯坦的重要战略合作伙伴。当前中国已经成为全球最重要的出境游客源市场，哈萨克斯坦也在积极开发民俗游、生态游、狩猎游等形式新颖的旅游产品，努力吸引更多中国游客到访。



巴塔洛夫说，2017年是联合国可持续旅游发展年，也是中国的丝绸之路旅游年，哈方将主办阿斯塔纳世博会，两国还将合作举办哈萨克斯坦"中国旅游年"，这些都为两国进一步深化旅游合作创造了机遇。哈方正努力为中国游客推进包括签证政策在内的一系列便利化措施。



巴塔洛夫表示，此次论坛的举办，为双方提供了一个很好的交流合作平台，有助于促进双方旅游企业间建立联系，推动双向旅游交流规模的进一步扩大。





努雷舍夫说，中哈之间有着良好的政治经济合作关系，为双方旅游合作奠定了良好的基础。中哈双方都十分重视旅游业发展，旅游合作潜力巨大。目前，双方签证、交通、支付领域便利化措施正不断完善，未来将有更多游客来往于两国之间。



据努雷舍夫介绍，2015年12月，哈萨克斯坦和中国签署旨在简化两国之间的团体旅游签证申请流程的备忘录。哈萨克斯坦驻华使馆签证办理时间为五个工作日，若是加急申请，游客可在3个工作日内领到签证。



据悉，第一届哈萨克斯坦-中国旅游合作论坛于2016年9月28日在阿斯塔纳举行。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】