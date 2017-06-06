中国专家：“光明大道”将提升哈萨克斯坦旅游潜力

哈通社北京 -- 6月5日，以"旅游促进共赢"为主题的第二届哈萨克斯坦-中国旅游合作论坛在中国北京举行。

本届论坛由文化和体育部与中国国家旅游局共同主办，中国旅行社协会与阿塔梅肯企业家协会协办。中国旅游研究院院长戴斌出席致辞。



戴斌表示，2013年，中国国家主席习近平在阿斯坦纳首倡"一带一路"，2014年，纳扎尔巴耶夫总统宣布启动"光明大道"新经济政策。2016年，两国正式签署了丝绸之路经济带建设与"光明大道"新经济政策对接合作规划。



据戴斌介绍，"光明大道"新经济政策将提升哈萨克斯坦旅游潜力。



戴斌说，如今，两国全面战略伙伴的政治互信持续加深，连云港-阿拉木图货运班列已经开动，"双西公路（西欧-中国西部）"哈萨克斯坦境内即将全线通车，霍尔果斯-东大门经济特区将东亚和欧洲经济圈成功连接，电子商务、人文交流等合作领域的不断扩大。由两国元首共同宣布的2017中国旅游年，以及今日的旅游合作论坛，必将为两国的互联互通和民心相通注入全新的动力。



戴斌说， 2017年1-4月来华的哈萨克斯坦游客7.34万人，同比上升16.6%。但是从前几年的数据来看，并不令人乐观。2016年，哈萨克斯坦访华游客为22.54万人，同比下降6.7%。2016年中国公民首站赴哈旅游人数同比增长3.4%，达到25.79万人，而今年前四个月的数据则同比下降近十个百分点。越是在这样的情况下，越是需要提升双边旅游合作水平，推动更多的民间交往。历史经验表明，互办旅游年有利于旅游发展，有利于民心相通，也有利于经贸、投资和基础设施建设等全方位、系统性的合作。



戴斌还说，旅游发展固然得有自然环境和历史文化等本底资源，但是仅有这些是不够的，当代旅游的发展对机场、码头、铁路、公路、轻轨、地铁、公交车、出租车、公共厕所等基础设施和公共服务的要求越来越高。事实上，基础设施建设也是"光明大道"和 "一带一路"的题中之义。2016年，在国家财政的支持下，哈萨克斯坦新建、改建和维护了3200公里公路，状态良好的公路里程达到1.99万公里，旅游巴士和自驾车跑得更安全、更顺畅了。在这方面，亚投行、一带一路基金、国家开发银行等金融机构和国际财团还可以发挥更大的作用。比如两国能源和基础设施建设的51项早收清单，也是为旅游发展所必要的基础支撑和战略保障。基础设施建设需要注意与商业空间、休闲场所和生活品质相协调，特别是要重视住宿、餐饮、娱乐、购物、无线网络等旅游接待设施的规划和建设。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】