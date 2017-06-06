图说：世博会前夕的阿斯塔纳

哈通社阿斯塔纳 -- 6月6日，距离2017阿斯塔纳世博会开幕还剩4天的时间。

6月10日至9月10日间举行的世博会主题为"未来能源"(Future Energy)，将展示能源效率和替代能源领域的新技术。

目前，世博园全部工程项目结束了建设工作。世博会运营公司和市政府正在开展城市美化工作，准备迎接来自150多个国家的约200万名游客。







世博园工程项目于3年前正式开工，总面积达25公顷。其中包括，40栋住宅、20多个世博会工程项目和中亚最大购物中心。

阿斯塔纳世博会园区主场馆球型建筑"光明世界"馆宽为80米，高100米。设有未来能源博物馆、"未来阿斯塔纳-哈萨克斯坦2050年的首都"展厅、宇宙能源厅、"创造性的能源"展区、哈萨克斯坦"托克马克"聚变反应堆模型等设施。





世博园会议中心是园区中的多功能媒体和演出中心设施，内部设有可容纳2192名观众的演出大厅和4处会议室。



2015年，阿斯塔纳国际机场在世博会框架下开始了新航站楼的建设工程。新建国际T1航站楼5日迎来了首个国际航班，标志着新航站楼全面投入使用。新航站楼占地4.7万平方米，内部主要包括两个部分：VIP休息区与普通乘客候机区。新航站楼开通后，国际机场年旅客接待量将提升500万人次，至820万人次。



阿斯塔纳市新建"光明大道"火车站于6月1日开始正式通车。新火车站共有6层，总面积为12.6万平方米。火车站除候车厅外，还建有符合国际标准的宾馆、储存仓、母婴室、医疗室、食品店、餐厅及可容纳1500辆车的停车场。火车站电梯充分采用节能技术，空调系统可向旅客提供冬暖夏凉的环境。为节约旅客时间，火车站采用先进的队列管理设备、在线售票系统，并向旅客提供免费无线网络。新火车站每日预计可发送旅客3.5万人次。







目前首都共有180余酒店营业。世博会期间，首都将新增11个酒店。酒店客房总量将达1.3万间。此外，首都将新增45个旅馆，将有多个客房总量400间的旅馆正式营业。



世博会期间，共有7个方向的167个区间公交车为游客提供服务。



2012年11月22日，阿斯塔纳市以103个成员国的支持票战胜比利时列日市，成功获得2017年世界博览会主办权。

【编辑：小穆】