专家：中国国家主席访哈成果丰硕

哈通社阿斯塔纳 -- 6月7日到10日，中国国家主席习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。

哈萨克斯坦高级智库、首任总统图书馆副馆长沙伊梅尔格诺夫在接受中国CCTV记者采访时表示，习近平主席在哈期间的访问日程丰富，凸显了两国关系水平不断提升，以及政治互信的不断深化。



"习主席此次访问不仅参加了上合组织峰会，还举行了两国的双边会谈并出席了世博会的开幕式，对哈萨克斯坦给予了极大的关注。反映出哈中战略合作的重要性，这对于哈方而言非常重要，因为我们彼此都看重与对方的友谊。"沙伊梅尔格诺夫说。

沙伊梅尔格诺夫表示，上合组织峰会上，习主席在发言中引用的哈萨克斯坦谚语"有团结的地方，定有幸福相随"，给他留下了深刻印象，他认为这正是上合组织各成员国多边务实合作的基础，实际为上合组织未来的发展指明了方向。

"正如峰会上领导人们极具政治智慧的提法，保持团结协作、共同发展不仅是通过军事手段保证安全，更重要的是促进各成员国共同繁荣。因为繁荣可以减少很多问题，包括来自安全方面的挑战，这是对上合组织未来发展的良好启示。"他说。

值得一提的是，此次访问哈萨克斯坦，是"一带一路"国际合作高峰论坛后，中国国家主席的首次出访。

沙伊梅尔格诺夫认为，哈中之间的能源、铁路、矿产、农业、高科技、旅游等合作，都可以成为"丝绸之路经济带"建设具有标志性的早期成果。

哈萨克斯坦目前在"一带一路"框架下与中国的合作，足以成为典范。

【编辑：木合塔尔·木拉提】