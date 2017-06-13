纳扎尔巴耶夫：可通过巴统海港口推进丝绸之路发展

哈通社阿斯塔纳 -- 6月13日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳会见格鲁吉亚总统格奥尔基•马尔格韦拉什维利。

纳扎尔巴耶夫表示，在"一带一路"计划框架下，格鲁吉亚或将成为过境国家之一。在"丝绸之路"计划框架下，格鲁吉亚也将进一步提升自己的货物周转量。货物可经哈萨克斯坦和格鲁吉亚运往黑海或欧洲。



当谈及格鲁吉亚石油天然气运输潜力时，双方就巴统海港口和码头使用问题交换意见。





纳扎尔巴耶夫表示，有许多哈萨克斯坦企业已入驻巴统海港口，哈愿意为解决巴统海港口和码头使用问题作出努力。若这一问题能顺利解决，这将对中国和哈萨克斯坦带来更多利益。在此基础上，两国过境运输潜力将得到进一步提升。



纳扎尔巴耶夫说，哈萨克斯坦经常从格鲁吉亚进口食品，其中包括酒类食品、蔬菜和水果等。尤其是西哈州对格鲁吉亚食品的需求量最高。两国应进一步深化友好合作关系。



当谈及两国人文合作时，纳扎尔巴耶夫表示，若能促进哈萨克斯坦和格鲁吉亚学生间经验交流，两国青年必将为深化哈格传统友谊注入不竭动力。



马尔格韦拉什维利表示，今日的访问必将为深化哈萨克斯坦和格鲁吉亚双边合作关系起到重要作用。



最后，马尔格韦拉什维利邀请纳扎尔巴耶夫在合适的时候访问格鲁吉亚，并称此行必将深化两国经济、旅游和人文合作。



【编译：昂哈尔】