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    10:54, 14 六月 2017 | GMT +6

    “阿塔梅肯”企业家协会建议我国企业加盟中国聚贸平台以打开中国市场

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    哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦"阿塔梅肯"企业家协会建议我国企业借助中国电商平台聚贸（Jumore）将产品打入中国市场。

    "阿塔梅肯"称，在这一大型电商平台上聚集了超过6万多家中国国有公司。

    "阿塔梅肯"企业家协会发布的消息称表示，2017年，协会计划令100家哈萨克斯坦企业加入聚贸平台。

    "目前已有15家哈萨克斯坦企业的31种产品在聚贸平台销售。"协会称。

    据了解，根据"阿塔梅肯"企业家协会与聚贸集团之间的协议，哈萨克斯坦企业可免费加盟该电商平台。

    "这将是我国企业打开中国市场的绝好机会。"协会称。

    聚贸（jumore.com）是一家全品类大宗商品及工业全产业链跨境(E4B)电商平台。平台的经营范围，包括化工、有色、钢铁、能源、矿产、农产品等原材料，工业品、机械、消费品、食品等全品类实体经济产品；以及金融、物流、大数据、技术、咨询、认证等现代服务经济产品。

    2016年该平台的贸易额达1600亿美元，而有预计称2017年其贸易额或将超过8000亿美元。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    中国 哈萨克斯坦与中国 经济 黄金储备
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