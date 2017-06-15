瑞典议会议长阿林首次访问哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 -- 据议会下院消息，6月15日，应马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林邀请，瑞典议会议长乌尔班•阿林首次访问哈萨克斯坦。

据尼格马图林介绍，阿林的此次访问对两国议会间关系有着重要意义，这将为进一步深化两国合作起到重要作用。



尼格马图林表示，瑞典是哈萨克斯坦在北欧地区的重要合作伙伴。两国建交已满25周年，在这段时间，哈萨克斯坦和瑞典建立了紧密合作，并取得了丰硕成果。2016年，两国双边贸易额超过3.1亿美元。截至目前，共有50家瑞典企业入驻我国。



双方认为，哈萨克斯坦和瑞典有必要进一步深化经济合作伙伴关系，尤其是农业、航天工业、能源、药物生产、教育、采矿业和建筑业的合作。



尼格马图林向阿林介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的无核化宣言和防止核武器扩散倡议及为建立无核化世界所作出的积极贡献。



阿林对哈萨克斯坦的热情款待表示感谢，并称瑞典将大力支持纳扎尔巴耶夫总统的战略计划和关于防止核武器扩散的倡议。



双方还就加强议会间关系深入交换意见。双方认为，通过促进议会间往来，两国议会应借鉴彼此在制定法案方面的丰富经验。



尼格马图林表示，瑞典议会议长对哈萨克斯坦的首次访问恰逢哈萨克斯坦举办国际重要活动--阿斯塔纳世博会。



阿林表示，相信哈萨克斯坦必将在世博会取得丰硕成果。



【编译：昂哈尔】