欧洲威尼斯委员会积极评价哈萨克斯坦宪法改革计划

哈通社阿斯塔纳 -- 6月19日，哈萨克斯坦议会召开上下两院联席会议。

会上，哈萨克斯坦宪法委员会主席伊戈尔•罗戈夫就委员会《关于哈萨克斯坦共和国宪法现状》报告作了发言。



罗戈夫表示，在去年的报告后，哈萨克斯坦国家性质和宪法演变发生了许多变化。哈萨克斯坦庆祝了独立25周年纪念日，并实施宪法改革计划，通过了《对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》法案。



据罗戈夫介绍，通过振兴社会和国家繁荣发展，2017年宪法改革计划将为哈萨克斯坦跻身全球30强国之列起到重要作用。与此同时，宪法改革计划将为哈萨克斯坦在政治和法律基础上实施纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革计划和第三阶段发展计划提供便利机会。



罗戈夫说，受特别保护的宪法价值体系的扩充须同立法和执法机构层次获得相同的保障措施，其中包括国家独立性、独立哈萨克斯坦奠基者、首任总统制定的基本国家原则以及总统地位等宪法价值。



报告指出，欧洲办事处威尼斯委员会于2017年3月10日举行的会议上积极评价《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》的法案。



据威尼斯委员会介绍，宪法改革计划是哈萨克斯坦在国家民主化进程中迈出的重要一步，为进一步推进国家发展、调整议会义务、将总统部分权力移交至政府、提高政府在议会前的责任性、加强议会职务等起到重要推动作用。



【编译：昂哈尔】