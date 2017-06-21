哈纳特·斯拉木在阿斯塔纳举行新闻发布会

哈通社阿斯塔纳 -- 超次中量级WBO NABO和Inter-Continatal、WBA Fedelatin和Inter-Continatal拳王哈纳特•斯拉木（24-0-0，19KO）21日在阿斯塔纳国家新闻发布中心召开新闻发布会。

发布会上哈纳特就2017年阿斯塔纳世博会框架下举行的专场拳击之夜比赛相关问题进行了介绍。

哈纳特说："下一场比赛对手可能是美国拳手詹姆斯·柯克兰。目前，我们的团队正在就比赛相关问题进行谈判当中。他是HBO电视台旗下的拳手，曾击败过卡洛斯·莫利纳和霍埃尔·胡利奥等著名拳手。但是苏尔·阿尔瓦雷斯终止了他的胜利之路。HBO希望我和柯克兰对战，希望我加入HBO旗下打比赛。我的团队正在就这一问题与HBO进行协商。"

哈纳特表示，自己已准备好与任何拳手进行对决。

"至于下一个对手，我想说我已准备好与任何拳手进行比赛。当然，我更希望挑战拥有世界拳王头衔的人。这就是职业拳击。不久后，我的拳迷们将会见证我夺取世界金腰带的时刻。"他说。

据悉，哈纳特·斯拉木世博会框架下举行的专场职业拳击之夜将于9月9日在阿斯塔纳萨热阿尔卡体育馆举行。

【编译：小穆】