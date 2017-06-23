纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦欢迎所有回归历史祖国的外籍同胞

哈通社/阿斯塔纳/6月23日 -- 纳扎尔巴耶夫总统23日在阿斯塔纳独立宫召开的第五届世界哈萨克人大会上发言时表示，外交部和政府应简化回归哈侨移居哈萨克斯坦相关手续。

纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦欢迎所有回归历史祖国的在外哈侨，没有任何阻碍。我们应将通过世界哈萨克人联合会和我国驻外大使馆向外籍同胞提供相关服务。我正式向外交部长交代，要有效解决回归祖国的外籍同胞在过境和办理相关证件时遇到的各种困难。在申请入籍时要求的无罪证明对从中国移民哈萨克同胞造成了阻碍。政府应全面审查这些问题，彻底解决所有困难。"



为向移居哈萨克斯坦的归国哈侨提供帮助，纳扎尔巴耶夫呼吁我国企业家同政府一起建立"同胞"基金。

"为生活在国外的或移居哈萨克斯坦的哈萨克同胞提供帮助，政府将建立名为'同胞'的基金会。独立25年以来，国家经济实力有效发展，造就了很多富有成功的国内企业家。我呼吁全国人民对我们的哈萨克同胞提供大力支持，为国民生活水平的提高做出贡献。我们曾经对流放到哈萨克斯坦的各族人民也提供了帮助，现在我们应该帮助我们自己的哈萨克同胞。"总统说。



纳扎尔巴耶夫指出，建立基金会相关工作由世界哈萨克人联合会、总统办公厅和政府负责进行。

此外，纳扎尔巴耶夫还提出把位于阿拉木图市的世界哈萨克人联合会迁移至首都阿斯塔纳。

【编译：小穆】