外交部长：未经联合国批准哈萨克斯坦不会向叙利亚派遣维和力量

哈通社/阿斯塔纳/6月24日 - 外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫表示，哈萨克斯坦在叙利亚和平问题上的立场不会受到其他任何国家的影响。阿斯塔纳叙利亚问题和平会议是哈萨克斯坦为寻求对话解决叙利亚问题而做出的重要努力。至于向冲突地区派遣军事人员的一切决定，都应该在联合国的框架下进行。

"在解决叙利亚问题的道路上，无论是哈萨克斯坦还是吉尔吉斯，都不会受到其他国家的影响。没错，我们两个国家都在大力协助联合国的维和行动。哈萨克斯坦和吉尔吉斯的维和力量参与了联合国的16个维和特派团的任务。其中，哈萨克斯坦在这些特派团中的维和人员共计125人。或许正因如此，才有关于派遣哈萨克斯坦和吉尔吉斯维和力量前往叙利亚冲突降级区的报道出现。"在24日举行的欧亚媒体论坛叙利亚问题会议上，外交部长阿布德拉赫曼诺夫如是说。



部长表示，维和力量的使用有严格的要求，最近有报道指出，或将在集体安全条约组织框架下动用哈萨克斯坦和吉尔吉斯维和力量。"但只有在得到联合国安理会授权的前提下，哈萨克斯坦才会向冲突地区派遣维和力量。"他说。



外交部长再次重申，哈萨克斯坦没有同任何国家就向叙利亚派遣维和部队进行谈判，并表示阿斯塔纳叙利亚问题和平会谈是哈萨克斯坦为解决叙利亚问题而做出的重要贡献。



【编译：木合塔尔·木拉提】