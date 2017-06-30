中国驻哈大使张汉晖：欢迎哈萨克斯坦友人赴香港观光旅游

哈通社/阿斯塔纳/6月30日 - 6月29日，中国驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳举行庆祝香港回归20周年招待会。

1997年7月1日，中国政府庄严宣布恢复对香港的主权，正式成立中国人民共和国香港特别行政区。



中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖在招待会上讲话时介绍称，回归20年来，中国政府严格执行了"一国两制"的基本方针，确保香港始终保持着繁荣稳定的发展局面。



据悉，1997年至2016年，香港生产总值年均实质增长3.2%，财政储备增长150%，外汇储备增加3.2倍，名列世界前茅。2015年，香港吸纳外来直接投资1750亿美元，位居全球第二。香港有150多家银行，对外交易量达2.3万亿美元，全球排名第六，全球百强银行中有超过70家在香港经营。香港有1900多家上市公司，资本市值总额约26万亿港元，每日平均总成交金额达600多亿港元。



"哈萨克斯坦是中国的全面战略合作伙伴，我们高兴地看到，在中哈双方共同努力下，哈萨克斯坦同香港的交流合作日益密切，哈方在港专门设立了总领馆。去年9月，香港特区政府财政司司长曾俊华率领香港商贸代表团访哈，深入探讨在‘一带一路’框架加强金融、建筑、通讯、交通、科技创新等领域的合作商机，为双方深化经贸合作注入了新的动力。中国政府将继续大力支持香港扩大对哈合作，促进两国深化战略对接和互利共赢合作，为中哈人民创造更多福祉。借此机会，也欢迎更多哈方朋友去美丽的东方明珠旅游参观，洽谈业务，交流访问。"张汉晖大使在讲话中说。



出席本次招待会的哈萨克斯坦外交部副部长阿克勒别克•卡玛勒迪诺夫在随后的发言中表示，近几年来，哈萨克斯坦与中国之间的外交关系发展，足以成为其他国家的典范。



"发展同中国之间的外交关系，是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一，中国是我们最近的邻居和全面战略合作伙伴。"卡玛勒迪诺夫说。



卡玛勒迪诺夫表示，近年来，中国已经成为了哈萨克斯坦主要的贸易伙伴之一，来自中国的投资在外国投资中居于领先地位。目前，哈中双方正在抓紧落实"光明大道"经济计划与中国"丝绸之路经济带"计划的对接，不断推进两国之间的双方产能合作。



【编译：木合塔尔·木拉提】