纳扎尔巴耶夫总统祝贺哈萨克斯坦外交工作人员节日快乐

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 3日，纳扎尔巴耶夫总统在总统府召开驻哈萨克斯坦外交使节和国际组织代表会议。

纳扎尔巴耶夫说："我认为今年的会议很特殊。因为，25年前根据我签署的命令，哈萨克斯坦外交事务正式开始自己的工作。目前，每年的7月2日是我国外交官节日。我衷心的祝贺全体外交官节日快乐，并感谢为我国外交事业作出的卓越贡献。"

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦独立后，国家外交事务遇到的各种困难。





"独立前，哈萨克斯坦没有自己的外交政策和外交机构。甚至可以说，我们没有自己的外交官。经过努力，我们走出了困境，并向全球各地派出驻外大使。目前，哈萨克斯坦建立了自己的外交体系，还拥有具有25年外交经验的外交政策。"总统说。



总统指出，独立25年来，我国同全球182个国家建立了外交关系。这些年来，哈萨克斯坦在全球各地共开设57个大使馆和31个驻外机构，而共有95个国家和国际组织在我国开设使馆和代表处。



纳扎尔巴耶夫强调，外交官们对国家独立和哈萨克斯坦在国际社会的地位作出了不少贡献。

"全球各地的外交官们对哈萨克斯坦与其他国家建立友好关系、我国无核化倡议的宣传和不断提高哈萨克斯坦在国际社会的地位作出了卓越的贡献。"





【编译：小穆】