纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳将成为国家发展的典范与动力

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统7月5日出席了为庆祝首都日而在2017阿斯塔纳世博会会议中心举办的大型庆祝典礼并发表了讲话。

一同出席此次活动的还有上下两院议员、政府成员、国家主要机构代表、外交使节、社会知名人士、国内外大型企业代表及文化节人士等。



纳扎尔巴耶夫总统在讲话中，向全国人民致以节日问候，并强调在19年中，哈萨克斯坦人民用勤劳的双手建设了一座辉煌的首都。



"阿斯塔纳是一座神奇的城市。昨天我逛了逛首都的部分区域，看到了很多傍晚出来散步和休闲的人们。市民们普遍对城市的治安感到满意，生活在阿斯塔纳的人都感到安全和舒适。正如我们的一句古语所言‘城市的兴盛依靠的不是城墙，而是城中的人民'。"纳扎尔巴耶夫总统说。



总统强调，首都的不断发展，将成为国家前进的典范与动力。



"我们正在不断地推进国家经济、政治和文化等领域的发展步伐，以实现国家的繁荣复兴，而阿斯塔纳始终是这一方向上的‘领军者'。此外，阿斯塔纳还成为了对话解决国际纷争的重要平台......我们的和平和谐以及吸引外来投资的各类政策，根本目睹都是为了保障每一位哈萨克斯坦公民的利益。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统还强调了2017阿斯塔纳世博会的重要性，以及其为城市和国家发展所发挥的作用。



"通过承办世博会，阿斯塔纳将世界的目光集中到了自己身上。来自世界各地的游客，均对阿斯塔纳报以欣赏的眼光。我国，是唯一一个在世纪之交建立起一座全新城市的国家。如今，阿斯塔纳每年都会为国家财政带来万亿坚戈的收入，其中65%的收入来自中小企业的贡献。我们全体，都是首都的见证人。"纳扎尔巴耶夫说。



在讲话最后，总统再次向全体哈萨克斯坦人民致以节日问候，祝愿人民合家欢乐，工作顺利，并诚挚的感谢所有为首都建设贡献力量的公民。



【编译：木合塔尔·木拉提】