外交部长：阿斯塔纳和谈成果颇丰

哈通社/阿斯塔纳/7月6日 - 哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫在5日的阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第五轮会谈中，就会谈成果进行了总结。

阿布德拉赫曼诺夫表示，在纳扎尔巴耶夫总统的直接过问和支持下，于2017年开始的阿斯塔纳叙利亚问题和平会议取得了许多重要的成果。在阿斯塔纳和谈的影响下，叙利亚境内的暴力冲突显著下降，为保障当地人民的生活而落实了许多工作，同时联合国也对这一和谈提供了大力支持。





外交部长同时强调，哈萨克斯坦将继续为促进国际和平与问题发挥自身的力量。



阿布德拉赫曼表示，7月5日在阿斯塔纳举行的第五轮阿斯塔纳叙问题和谈，在进一步实现叙利亚全境停火机制的落实方向上，取得了富有成效的结果。与会各方就许多重要的问题进行了讨论，达成了有实质意义的共识，并制定了继续对话的计划。





阿布德拉赫曼说，各方均认同军事手段不是解决叙利亚问题的答案，实现和平的唯一道路只有政治对话。军事手段只会为叙利亚人民带来更多的苦难，并引发地区和国际范围内的争端。



阿布德拉赫曼诺夫说："我们呼吁叙利亚冲突各方避免破坏阿斯塔纳和谈和日内瓦谈判取得的结果，避免任何影响和平的不妥协的言论和威胁。我们应该支持叙利亚的和平，要支持和加强之前达成的共识。我代表哈萨克斯坦政府呼吁各方倾听对立方的观点。"



外长强调，哈方希望叙利亚冲突尽早得到解决。



"对我们来说，尽早停止叙利亚境内发生的冲突，恢复和平生活至关重要。我们坚信阿斯塔纳进程各方会继续遵守和平会议得到的结果，加强相互了解。" 阿布德拉赫曼诺夫说。







阿布德拉赫曼诺夫强调，参与第五轮阿斯塔纳叙利亚问题和平会议的各方代表，为实现叙利亚的和平与稳定迈出了重要的一步。





【编译：木合塔尔·木拉提】