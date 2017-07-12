巴黎和洛杉矶同时赢得奥运会承办权

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 —— 11日，国际奥委会130届全会举行投票，一致决定2024年和2028年夏季奥运会的承办城市确定为巴黎和洛杉矶。

据了解，国际奥委会执委会上个月作出的决定，在申办2024年奥运会的城市只剩下洛杉矶和巴黎的情况下，将2028年奥运会的承办权授予落败的城市，有利于国际奥林匹克运动的稳定、持续发展和长远的利益。



全会还决定，洛杉矶、巴黎和国际奥委会将在全会结束后立刻进行三方谈判，寻求敲定一份"三方协议"，通过谈判来决定哪个城市先举办奥运会。这意味原定于9月13日在利马举行的投票前，两届奥运会的举办城市就已经决定。



投票结束后，洛杉矶市长加塞蒂和巴黎市长伊达尔戈登上主席台，国际奥委会主席巴赫站在中间高举起两人的手表示庆祝。这个结果被看做是巴赫的胜利，他在今年初最早提出这个建议时，遭到了很多国际奥委会委员的反对。上个月，国际奥委会执委会开会，首先通过了双选的提议，然后决定在7月11日召开临时全会，投票决定执委会的决议。



从多方面的迹象来看，巴黎举办2024年奥运会的可能性最大，因为这一年正好是他们举办1924年奥运会100周年。



巴赫说："三方的谈判将从明天就开始。"

如果不出意外，"三方协议"将于今年9月在秘鲁首都利马举行的国际奥委会131届全会前达成。

【编辑：小穆】