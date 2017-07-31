中国护照将不再德国制造

哈通社/阿斯塔纳/7月31日 -- 据联合早报网消息，中国虽已是全球主要工业制造基地，中国护照以往却是交给德国合资企业印制。但在德国联邦印刷公司将上海合资企业股份出售后，中国护照将不再是德国制造。

据德国之声中文网引述德国世界报的报道称，德国联邦印刷公司（Bundesdruckerei）今年3月已把持有的上海密特印刷公司25%股权出售，退出这家参与经营16年的合资企业。这家企业主要业务是印制护照与其他证件文件。

这家公司表示，终止在中国的业务主要是因为契约到期。双方签订的契约截止于2017年，延长合作已经不再可能。



公司发言人向德新社（DPA）表示，根据中国目前有关法规规定，凡是有外资参与或由外国控股方管理的企业将不能承接制造"涉及安全"产品业务。按此规定，密特公司已无法获得新订单。

密特公司负责印制中国公民护照和多种证件，也在设计、生产标准与技术问题上向中方提供谘询。

据报道，德国国营的联邦印刷公司2016年营业额为4.57亿欧元。其中，中国大陆营业额达6000万欧元，是海外业务营业额最大、效益最好的部分。